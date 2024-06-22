Cumhurbaşkanı seçilmek için dedi ki Erdoğan:

- “Verin yetkiyi, görün etkiyi…”

Erdoğan memuru Mehmet Şimşek’e verdi yetkiyi, vatandaş gördü etkiyi:

Zamlar, vergilerler şimşek gibi çaktı, çakıyor.

Yandaş medya milleti gaza getiriyor;

- Uzay yolumuz açıldı.

- Tüm dünya şaşırdı.

- Türkiye dünya yıldızı oldu.

Erdoğan vaat etti; Türkiye uçacak…

İşte 2002- 2012 uçuşları:

Siyasi yasaklı Erdoğan, CHP’nin desteği ile meclise ve başbakanlığa uçtu.

AKP, Amerika ve FETÖ işbirliği sonucu Türk askerine Ergenekon, Balyoz kumpasları kuruldu.

Türkiye askerine kumpas kuran ülkeler arasında birinciliğe uçtu.

Kapatılma davasında AKP Anayasa Mahkemesi’nde bir oy fark ile kapanmadan uçtu.

İşte 2012- 2022 uçuşları:

Çözüm süreci çözülme sürecine doğru uçtu.

AKP’nin sevinç gözyaşları ile yargıya bürokrasiye, emniyete ve askeriyeye yerleştirdiği FETÖ’cüler, 15 Temmuz’da hain kalkışma için uçtu.

Milyonlarca Suriyeli açılan sınır ile Türkiye’ye uçtu.

17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu ile dört bakan uçtu.

Reza Zarrab Amerika’ya uçtu.

“Ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız ya da anayasayı Erdoğan’a uyduracağız” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli sayesinde parlamenter rejim uçtu.

Erdoğan da cumhurbaşkanlığına uçtu.

İşte 2022- 2024 uçuşları:

2 dönem cumhurbaşkanı seçilip 3. kez hakkı olmayan Erdoğan, YSK kararı ile anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanlığına uçtu

Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” söylemi ile enflasyon uçtu.

Elindeki avucundaki alınan emekliler ve emekçiler fakirliğe ve yoksulluğa uçtu.

Kayıt dışı ekonomi, kara para ve rüşvet zirveye uçtu.

Yargının siyasallaştırıldığı ucube tek adam rejiminde;

- Hukuk devleti uçtu,

- Anayasa uçtu,

- Adalet uçtu…

Uçtu, uçtu Türkiye’m uçtu…