Fahriye Evcen’in zor anları. Ne yapacağını şaşırdı

Geçen ay ikinci bebeğini kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, önceki gün büyük oğlu Karan ile birlikte dinozor şovu Dinosaurs World Live’ın Maximum Uniq’teki gösterisini izlemeye gitti.
BİRDEN AĞLAMAYA BAŞLADI
Gösteri öncesi kameraların karşısına geçen Fahriye Evcen, oğlu Karan ağlamaya başlayınca zor anlar yaşadı.
İkinci oğlu Kerem’in doğumu sonrası yaşadıklarını muhabirlere paylaşan Evcen, Karan’ın ağlaması üzerine röportajını yarıda kesmek zorunda kaldı.
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