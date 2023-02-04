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Fahriye Evcen’in zor anları. Ne yapacağını şaşırdı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, önceki gün büyük oğlu Karan ile birlikte Dinosaurs World Live’ın gösterisini izledi. Evcen, röportaj verdiği sırada oğlunun birden ağlaması üzerine ne yapacağını şaşırdı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:06
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Ne yapacağını şaşırdı! Fahriye Evcen’in zor anları

Fahriye Evcen’in zor anları. Ne yapacağını şaşırdı
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Geçen ay ikinci bebeğini kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, önceki gün büyük oğlu Karan ile birlikte dinozor şovu Dinosaurs World Live’ın Maximum Uniq’teki gösterisini izlemeye gitti. 

BİRDEN AĞLAMAYA BAŞLADI

Gösteri öncesi kameraların karşısına geçen Fahriye Evcen, oğlu Karan ağlamaya başlayınca zor anlar yaşadı. 

İkinci oğlu Kerem’in doğumu sonrası yaşadıklarını muhabirlere paylaşan Evcen, Karan’ın ağlaması üzerine röportajını yarıda kesmek zorunda kaldı. 

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