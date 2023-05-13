Ucuz ürün için birbirlerini ezdiler. İşte uçan ekonomi. İşte kıskanılan Türkiye

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 gün kaldı. Derinleşen ekonomik kriz ise vatandaşların belini bükmeye devam ediyor.

DHA’da yer alan bilgilere göre, Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Esenevler Mahallesi'nde ev ve mutfak eşyası ile kozmetik ve temizlik ürünleri satan bir mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.

İNDİRİM DUYAN MAĞAZAYA KOŞTU

İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Firma yetkililerinin kapıları açmasıyla, aynı anda yüzlerce kişi mağazaya girmeye çalıştı. Kalabalık, kapıları zorlarken içeri girenler ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Yaşanan yoğunluk, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

10 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞ GELDİ

Mağaza ortaklarından İsmail Kalınkara, “Birinci yılımızda 3'üncü şubemizi açtık. Bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Halkımızın bu kadar bir teveccühü olacağını tahmin etmiyorduk. Bu bizi çok mutlu etti. Ancak tüm önlemlerimizi almamıza, binlerce ürünle, stoklarla açılış yapmamıza rağmen yine de halkımızın birçok kısmı içeri giremedi. Bu bizi üzdü” dedi.

Açılışta polis ekiplerinin de tedbir aldığını belirten İsmail Kalınkara, hesaplamalarına göre 10 binin üzerinde bir kalabalığın mağazaya geldiğini ifade etti.

Kalabalık nedeniyle oluşan izdiham sosyal meydada gündem oldu. İzdihamı görenler, “Bu mu kıskanılan Türkiye. Hani ekonomi iyiydi” yorumlarını yaptı.