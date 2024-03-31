UEFA topa girdi. Tazminata hükmetti

2022 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ve Liverpool taraftarları arasındaki karışıklıklar nedeniyle maç 40 dakika geç başlamıştı.

İlk etapta Liverpool taraftarları, stada izinsiz girişler ve geç varışlarla suçlanmış, ancak sonrasında bu suçlamalar düşmüş ve bilet ücretleri iade edilmişti.

UEFA, yaşanan olaylarla ilgili örnek teşkil edecek bir tazminat kararı aldı.

UEFA'nın bağımsız incelemesi sonucunda, maç öncesinde yaşanan olaylarda haksız bulunan Liverpool taraftarları için tazminat ödenmesine karar verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

25 Mayıs 2022'de gerçekleşen Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'nde, Fransız polisi ile İngiliz taraftarlar arasında yaşanan gerginlik sonucu maçın başlama saati 30 dakikadan fazla gecikmişti.

Güvenlik güçleri, bilet kontrolü yaparken zorlanmış ve sahte biletler nedeniyle birçok taraftar stadyuma izinsiz giriş yapmıştı. Bu durum, polisin müdahalesine ve taraftarların biber gazına maruz kalmasına sebep olmuştu.