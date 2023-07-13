Siroza yakalanan Ufuk Özkan'ın hastalığı nereden kaptığı ortaya çıktı. Sakın siz yapmayın aynı şey sizin de başınıza gelebilir

Üçüncü derece siroz olan Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden oyuncu Ufuk Özkan'ın aylar önce yanlış diyet yöntemiyle kilo verdiğini ve bağışıklık sisteminin çöktüğünü söylemesi yeniden gündem oldu.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan'ın hastalığı nereden kaptığı ortaya çıktı. Sakın siz yapmayın aynı şey sizin de başınıza gelebilir

Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu. Verdiği kiloların ardından Ufuk Özkan’ın 3.derece siroz teşhisi konulduğu ve karaciğer nakli beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Ufuk Özkan’ın aylar önce söylediği sözler gündem oldu.

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Geniş Aile, Kalk Gidelim, Emret Komutanım gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçen aylarda evliliğinin bitmesiyle gündem olmuştu.

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Verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncu, canlandıracağı rol için sıkı bir diyete başladı ve tamı tamına 17 kilo vermişti.

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Hollywood diyeti ile zayıflayan Özkan'ın 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sisteminin çöktüğü konuşulmuştu. Vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöken Özkan'ın geçtiğimiz günlerde doktora başvurdu.

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Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığın üçüncü evresinde olan ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Oyuncunun aylar önce yanlış diyet yöntemiyle kilo verdiğini ve bağışıklık sisteminin çöktüğünü söylemesi yeniden gündem oldu.

Haberlerin ardından Ufuk Özkan şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.

Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.

Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (ağabeyiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."

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