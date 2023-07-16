Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın menajerinin açıklaması kafaları karıştırdı. Meğer gerçek başkaymış

Hollywood diyeti sonrası 17 kilo birden veren ve sonrasında hastalığa yakalanan Geniş Aile'nin sevilen yüzü Ufuk Özkan'la ilgili menajerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Üçüncü evre siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan organ nakli için sıraya girdi.

17 kiloya yakın kilo veren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın yanlış diyet yüzünden hasta olduğu iddialarına yanıt geldi.

Özkan'ın menajerlik ajansı bu iddiaların doğru olmadığını açıklarken "Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor. Diyet yüzünden siroza yakalandığı kesinlikle doğru değil kendisi zaten yıllardır takip altındaydı" denildi.

Menajerlik ajansının bu açıklaması kafaları karıştırırken, Ufuk Özkan bu açıklama ile ilgili henüz konuşmadı.