Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın menajerinin açıklaması kafaları karıştırdı. Meğer gerçek başkaymış

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın 'Hollywood diyeti' yüzünden 3. evre siroza yakalandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ufuk Özkan'ın menajeri, iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın menajerinin açıklaması kafaları karıştırdı. Meğer gerçek başkaymış

Hollywood diyeti sonrası 17 kilo birden veren ve sonrasında hastalığa yakalanan Geniş Aile'nin sevilen yüzü Ufuk Özkan'la ilgili menajerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

2-2bjn.webp

Üçüncü evre siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan organ nakli için sıraya girdi.

3-jgkc.webp

17 kiloya yakın kilo veren 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın yanlış diyet yüzünden hasta olduğu iddialarına yanıt geldi.

5-cvdz.webp

Özkan'ın menajerlik ajansı bu iddiaların doğru olmadığını açıklarken "Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor. Diyet yüzünden siroza yakalandığı kesinlikle doğru değil kendisi zaten yıllardır takip altındaydı" denildi.

Menajerlik ajansının bu açıklaması kafaları karıştırırken, Ufuk Özkan bu açıklama ile ilgili henüz konuşmadı.

İlgili Haberler
Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'dan Sağlık Bakan'ı Koca'ya teşekkür
Ufuk Özkan’ın karaciğerlerini bitiren diyet ortaya çıktı
Siroz olan Ufuk Özkan’dan yeni açıklama. Sözleri yürekleri sızlattı
Siroz olan Ufuk Özkan’ın kardeşi açıklama yaptı. Son durumu için mesaj attı
Siroza yakalanan Ufuk Özkan'ın hastalığı nereden kaptığı ortaya çıktı. Sakın siz yapmayın aynı şey sizin de başınıza gelebilir
Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzücü haber geldi. Acilen organ nakline ihtiyacı var
Öne Çıkanlar
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Son Haberler
Erdoğan’a yüzde 75 oy çıkan o şehirde vatandaşlar isyan etti: ​​​​​​​Oy verdiğimize pişman olduk Güncel
Erdoğan’a yüzde 75 oy çıkan o şehirde vatandaşlar isyan etti: ​​​​​​​Oy verdiğimize pişman olduk
Ümit Özdağ bu bir suç duyurusudur diyerek paylaştı. Hayatından endişe eden doktor adını vermeden büyük skandalı böyle anlattı Güncel
Ümit Özdağ bu bir suç duyurusudur diyerek paylaştı. Hayatından endişe eden doktor adını vermeden büyük skandalı böyle anlattı
Bolu'da çıkan orman yangını Güncel
Bolu'da çıkan orman yangını
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor
Hatay'da orman yangını Güncel
Hatay'da orman yangını
Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı Kültür Sanat
Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı