Uğurcan Çakır derbisi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şansı yüzde 50-50 ama...

Yazın başında Fenerbahçe, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için büyük çaba harcamıştı. Basında transferin bittiği iddiaları çıksa da Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, oyuncuyu yurt içinde kimseye satmayacağını açıklamıştı.

Doğan'ın bu sözlerinin ardından Uğurcan Çakır'ın maaşına zam yapıldı ve sözleşmesi uzatıldı. Buna rağmen kaleci arayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'a ilgisi bitmedi. 343 YouTube kanalında yorumcu İbrahim Seten yeni iddialarda bulundu.

Seten, şunları söyledi: "Galatasaray, Manchester City kalecisi Ederson için hem kulübün hem oyuncunun indirim yapmasını bekliyor. Bu da transfer döneminin bitmesine yakın bekleniyor. Burada alternatif Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır. Ben resmi teklif olmamasına rağmen hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin bir takım temaslar yürüttüğü bilgisine sahibim. Nasıl temaslar? İlk transfer iddiaları çıktığında Trabzonspor'un istediği 20 milyon euroluk isteğe takımlar yanaşmamıştı. O yüzden zaten iş ilerlememişti. Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Doğan, kesinlikle oyuncuyu Fenerbahçe'ye vermeyeceğini açıklamak durumunda kalmıştı. Gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe tekrar kaleci arıyor ve Uğurcan işini kısık ateşte pişiriyor. Bu sefer medya üzerinden bir pazarlık olmaz. Trabzonspor'un kendi kitlesine bir hikaye anlatması gerekecek. 'Satmam' demiştik 'sattık çünkü şunlardan' demesi lazım.

Galatasaray da Uğurcan Çakır'a kayıtsız değil. Kulüp başkanları arasından Dursun Özbek ile Ertuğrul Doğan'ın ilişkisi daha iyi. Bu Galatasaray için avantaj olabilir. Galatasaray için 1. seçeneğe Ederson'u 1.5. seçeneğe Uğurcan Çakır'ı koyarım. Bu rekabetten sonra Uğurcan için istenen rakamlara gelinir mi? Bilmiyorum. Uğurcan Çakır maaşını yüselterek 3 milyon euroya yakın maaş alıyor. 4 milyon euro istiyor. O da Trabzonspor'da çok yorulmuş. Bir an önce satmak istiyorlar. Monaco, Shaktar duymuştum. Gitme ihtimali kalma ihtimalinden daha yüksek. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da yüzde 50-50 alma şansı var. Fenerbahçe'de Mourinho, Livakovic ile bir görüşme yapmış ve ona demiş ki 'Sen lider özelliklere sahip bir kaleci değilsin. Çok kırılgansın. Bu şekilde devam edeceksen ben seni oynatmayacağım.' Livakovic fiziken orada ruhsal açıdan kopmuş durumda. Fenerbahçe oraya mutlaka birisini alacak."

