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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trabzonspor’da istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı’dan sonra, Adana Demirspor maçında takımın başında kimin olacağı belli oldu.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 19:36
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İşte Trabzonspor'un yeni teknik direktörü

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Yeni yönetim kurulu belli olana kadar, Trabzonspor’u çalıştırmak için adı geçen bordo mavililerin scout ekibinin başında görev yapan İhsan Derelioğlu ismi kabul görmezken, takımın içinde yer alan Avcı’nın yardımcı hocası Orhan Ak’ta karar kılındı.

Gündemin bu aralar çok çabuk değiştiği Trabzonspor’da bugün yine ardı ardına flaş gelişmeler yaşandı.
Ertuğrul Doğan resmen adaylığını yazılı olarak açıkladıktan bir süre sonra da Abdullah Avcı’nın kendi sosyal paylaşımından istifası geldi.

Bordo mavililerin mevcut Asbaşkanı ve Olağanüstü Genel Kurulda Başkan adayı Ertuğrul Doğan ile görüşen teknik direktör Abdullah Avcı, karşılıklı görüşüp yapılan fikir alışverişlerinden sonra, ayrılığın hiçbir maddi boyutu da olmadan, dostça  kucaklaşarak ‘Süreç artık gitmiyor’ diyerek istifa etti. Yeni teknik adam belli olana kadar, Orhan Ak Hoca’nın oyuncuları tanıdığı için, önümüzde Olağanüstü Genel Kurul'a kadar olan 20 günlük sürede takımı çalıştırmasının daha faydalı olacağı görüşünde karar kılındı. 

Abdullah Avcı istifa kararını resmi sosyal medya hesabından, çok samimi ve sıcak bir şekilde dostane ifadelerle yayınlarken, camianın da takdirini kazandı. Belki ileride bir gün tekrar görüşürüz sahnelerinin yaşandığı öğrenilen görüşmenin ardından, yarın takımın başında idmanda Avcı’nın yarıdımcısı Orhan Ak’ın hazır bulunacak. 

İki gündür izinli olan ve  yarın tekrar idmanda hazır olacak bordo mavili oyuncularla, kulüp personeliyle, yöneticilerle ve basın mensuplarıyla vedalaşması beklenen  Avcı, kulübün efsane teknik adamları arasına da kazandığı şampiyonlukla girmiş oldu. 

Aslen Sakaryalı olan 44 yaşındaki Orhan Ak, Adana Demirspor maçında da takımın başında sahaya çıkacak.

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