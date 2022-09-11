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Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu. Rusya'nın kontrolündeydi

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durdurulduğu açıklandı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 09:08
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 09:29
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Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu. Rusya'nın kontrolündeydi

Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu. Rusya'nın kontrolündeydi
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Bölgeden gelen yeni habere göre Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durdurulduğu açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, santralden sorumlu devlet kurumu Energoatom, Ukrayna'da Rusya'nın elindeki Zaporizya Nükleer Santrali'ndeki operayonların tamamen durduğunu açıkladı.  Kurum, santralin altıncı ünitesinin elektrik şebekesinin de şebeke hattından koptuğunu duyurdu.

"SANTRALİ KAPATABİLİRİZ"

Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna topraklarında bulunan Rus kontrolü altında Zaporijya Nükleer Santrali hakkında, “Santralin kapatılmasını gerektiren nedenler ortaya çıkarsa santrali kapatabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

UAEA'NIN RAPORU

Diğer taraftan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya Nükleer Santrali'nin fiziksel bütünlüğünün süregelen çatışmalar nedeniyle ciddi bir tehdit altında olduğuna işaret ederek, bu tehdidin ortadan kalkması için santral çevresinde "nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesi" kurulması için tarafların anlaşması gerektiğini açıkladı.

UAEA, Zaporijya ve Çernobil başta olmak üzere Ukrayna’daki nükleer santral ve tesislere ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, nükleer santralin fiziksel bütünlüğünün korunamamasının ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekilerek, çatışmaların neden olduğu hasarların radyasyon seviyesini şimdilik etkilemediği, ancak çatışmaların sürmesi durumunda nükleer acil duruma yol açabilecek gelişmelerin yaşanma tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.



Ajansın santrale gönderdiği misyonun hasar gören yapılara ilişkin çalışmalara başladığı, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli desteğin verildiği belirtilen raporda, taraflara atılması gereken önemli adımlara ilişkin de tavsiyelerde bulunuldu.

"TARAFLAR GÜVENLİ BÖLGE İÇİN ANLAŞMALI"

Ajans, santralin bulunduğu tesis ve çevresine zarar verilmemesi, çalışanların güvenliği ve fiziksel bütünlüğün muhafaza edilebilmesi için taraflara saldırıların derhal durdurulması tavsiyesinde bulunurken, "Bunun için tüm ilgili tarafların, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesinin oluşturulması hususunda anlaşması gerekir" denildi. Nükleer santralin sorunsuz çalışması için çalışanların fiziki ve psikolojik durumlarının göz önünde tutulması ve olası bir tehlikenin yaşanmaması için her türlü baskıdan kaçınılması uyarısında bulunulan raporda, çalışanlar için aile desteği de dahil normal çalışma koşullarının yeniden sağlanması ve santralin yeniden Ukraynalı yetkililerin idaresine bırakılmasının önemine işaret edildi.

Reaktörlerden birinin roket ya da füzeyle vurulmasının en belirgin riski, bunun dış koruma kalkanlarından birine zarar vermesi. Reaktörler belli bir ölçekte dış baskıya ya da zarara dayanmak için tasarlandı, askeri mühimmatın sebep olduğu etkiye dayanmak için değil. Eğer kalkan ya da reaktörü soğutma sistemi zarar görürse, bir radyasyon sızıntısı olması olasılığı yüzde 100'e yakın. Aynı zamanda nükleer ya da hidrojen patlaması riski de var. Ukraynalı bağımsız nükleer enerji uzmanı Olha Kosharna, "Eğer bir roket reaktörlerden birini vurursa, radyasyon sızıntısının Avrupa, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ve tabii ki tüm Ukrayna için sonuçları olur" diyor.

 

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