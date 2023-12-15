Sinan Ateş'in ailesinden Meral Akşener'e ziyaret

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş cinayetine dair soruşturma sürerken sır perdesi hala aralanmadı.

ATEŞ'İN AİLESİNDEN AKŞENER'E ZİYARET

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve çocuklarının kendisini ziyaret ettiğine dair bir fotoğraf paylaştı.

Akşener, o fotoğrafı "Bugün Genel Merkezimizde, Ayşe kardeşim kıymetli evlatları Bengisu ve Banuçiçek ile birlikte ziyaretime gelerek beni çok mutlu ettiler. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki varsınız" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.