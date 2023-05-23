Ümit Özdağ kimi destekleyeceğinin işaretini verdi

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi.

Dün akşam CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile görüşen Özdağ, kararını saat 13.00'te açıklayacak.

Son gelen bilgilere göre de Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki görüşmede ortaya konulan maddelerin sadece birinde pürüz çıktı.

Ancak son gelen kulis bilgilerine göre, Özdağ Millet İttifakı'nı destekleyecek. Anlaşma sağlanmaz ise Özdağ tarafsızlık açıklaması yapacak.

Ümit Özdağ'ın kararının verdiği ama Altılı Masa'dan haber beklediği bildirildi.

Öte yandan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'ndan yapılan toplantıda yüzde 40 oranında Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi, yine yüzde 40 oranında tarafsız kalınması, yüzde 20’nin ise Erdoğan’ın desteklenmesi yönünde görüş bildirdiği aktarılmıştı.

1- ÜMİT ÖZDAĞ KARARINI VERDİ. ORADAN HABER BEKLİYOR

2- ÜMİT ÖZDAĞ’IN KARARI HAYAL KIRIKLIĞI MI SEVİNÇ Mİ YARATACAK

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