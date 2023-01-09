Erdoğan Türk kavramına sahip çıktı. Ümit Özdağ Erdoğan'a Türklükle ilgili eski sözlerini hatırlattı

Haber 3'te yer alan bilgilere göre, Zafer Partisi’ Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, Erdoğan’ın Türk milliyetçiliği ile ilgili geçmişteki ve yeni bir konuşmasını paylaştı.

Erdoğan’ın, Antalya’da AKP Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda "Türk bayrağından nefret eden, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçim yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum" dediği duyuldu.

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, "Erdoğan Türk kavramını savunuyormuş. Bakın nasıl savunuyor." notuyla Erdoğan'ın Türklük ile ilgili söylediği sözleri içeren bir video paylaştı.