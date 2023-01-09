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  • Erdoğan Türk kavramına sahip çıktı. Ümit Özdağ Erdoğan'a Türklükle ilgili eski sözlerini hatırlattı

Erdoğan Türk kavramına sahip çıktı. Ümit Özdağ Erdoğan'a Türklükle ilgili eski sözlerini hatırlattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllardaki sözlerinin kolajlandığı bir videoyu Twitter üzerinden paylaştı. 

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:08
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Ümit Özdağ Erdoğan'a Türklükle ilgili eski sözlerini hatırlattı

Erdoğan Türk kavramına sahip çıktı. Ümit Özdağ Erdoğan'a Türklükle ilgili eski sözlerini hatırlattı
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Haber 3'te yer alan bilgilere göre, Zafer Partisi’ Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, Erdoğan’ın Türk milliyetçiliği ile ilgili geçmişteki ve yeni bir konuşmasını paylaştı. 

Erdoğan’ın, Antalya’da AKP Kadın Kolları tarafından düzenlenen programda "Türk bayrağından nefret eden, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçim yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum" dediği duyuldu.

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, "Erdoğan Türk kavramını savunuyormuş. Bakın nasıl savunuyor." notuyla Erdoğan'ın Türklük ile ilgili söylediği sözleri içeren bir video paylaştı.

 

 

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Öz Adanalı
9.01.2023 16:32
Başlığı görünce inanamadım, dondum kaldım. Gerçek mi diye haberi okudum. Bunu diyenin Erdoğan olduğuna hala inanamıyorum.  
 
vatan hepimizin
9.01.2023 16:15
Böyle işine geldiği gibi konuşmak ilkesizliktir.Bu vatan Atalardan yadiğardır.Gözümüz gibi bakmalıyız.Yabancılara yer satmamalıyız.Ülkenin her yerinde fabrikalar kurup üretim yapmalıyız.  
 
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