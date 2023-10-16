Ümit Özdağ’dan TRT’ye Cumhuriyet tepkisi “Siz kutlamamak için bahane arıyorsunuz”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, Cumhuriyet’in 100. Yıl etkinliklerini Gazze’deki İsrail – Hamas çatışmalarını gerekçe göstererek iptal eden TRT’yi topa tuttu. “Siz kutlamamak için bahane arıyorsunuz” dedi.

Ümit Özdağ, paylaşımında şunları söyledi:

Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı ile ilgili baştan savmak amaçlı yapılmış konser ve gösterileri iptal eden TRT’ye soruyoruz. Hangi Arap ülkesi Türkiye’de terör saldırılarından ötürü herhangi bir kutlamasını iptal etti? Türk Milleti’ne saygısızlık ölçüsüne varan bu Arapperestlik Türk halkının Gazze’ye olan sempatisini de artırmaz aksine içten içe azaltır: Siz kutlamamak için bahane arıyorsunuz. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk. Devlet-i ebedi müddet , ilelebet Cumhuriyet.

TRT’NİN İPTAL AÇIKLAMASI VE GEREKÇESİ

TRT’nin yazılı açıklamasında, kurumun etkinliklerinin ertelendiği kaydedilmişti. Açıklamada şöyle dendi: “TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.”

Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacağını söylemişti. TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarına katkı sağlayacak kültür, sanat ve eğitim içerikli programlarının ise devam edeceğini belirtmişti.