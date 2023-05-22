Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ortak açıklama yapılması bekleniyor

Sinan Oğan düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Bu kararın açıklandığı sırada görüşmede olan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da anlaştığı iddia edildi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Oğan'ın kararını açıkladığı sıralarda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya geldi.

Görüşme sürerken, iki ismin anlaştığı iddia edildi.

Sözcü TV'nin iddiasına göre, Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu anlaştı. Toplantıda ortak metin üzerine çalışıldı.

ÖZDAĞ’DAN SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI GELDİ

Oğan'ın açıklamasının hemen ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

Özdağ, ''Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır. @zaferpartisi'' ifadelerini kullanmıştı.