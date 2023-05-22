Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın kararı Zafer Partisi’ni temsil etmemektedir

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakını destekleme kararı sonrasında Ümit Özdağ'dan açıklama geldi. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir." dedi

Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın kararı Zafer Partisi’ni temsil etmemektedir

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakını destekleyeceğini duyurmasının ardından Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır."

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SİNAN OĞAN'IN ERDOĞAN'A DESTEK AÇIKLAMASI

Erdoğan'ı destekleyeceğini duyuran Oğan ise şunları söyledi:

Millet İttifakı ise 20 yıldır ittifakta olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş ve geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır.


Bize yönelik pazarlık iddiaları öne sürenlerin bizi tanımadıkları açıktır. Bizim yaklaşımımız tamamıyla ilkesel çerçevede olmuştur. Kararımız şahsımıza değil milletimize yönelik kazanımlar temelinde oluşmuştur.

Burada altını öncelikle çizmek istiyorum ki herhangi pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik.

Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.

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