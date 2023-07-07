Ümit Özdağ'dan KDV zammı çıkışı

Vergilere gelen fahiş zam oranlarına tepki gösteren Ümit Özdağ, yapılan zamların sebebinin sığınmacılara ödenen 17 milyar dolardan dolayı olduğunu belirtti

Ümit Özdağ'dan KDV zammı çıkışı

Editör: İsa Karaarslan

Resmi Gazete’de yayımlanan vergi zamlarından sonra, halkın her kesiminden gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. KDV’nin %18 seviyesinden %20’ ye çıkarılması, yurt dışından getirilen telefon kayıt ücretlerinin 6 bin liradan 20 bin liraya çıkarılması başta olmak üzere hemen her vergide zamlar fahiş oranda yükseltildi.

Zamlara toplumda tanınan Profesörlerin ve Vergi Uzmanlarının tepkilerinden sonra dikkat çeken bir tepkide Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan geldi.

Ümit Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan zamların sebebinin sığınmacılara verilen 11 milyarı yurt içinde, 5 milyarı yurt dışında olmak üzere toplamda 17 milyar dolar ödemeden kaynaklandığını belirtti.

Sığınmacı sorununun çözülmeden hiçbir sorunun da çözülemeyeceğine dikkat çeken Özdağ’ın paylaşımı şu şekilde, “Suriyeli sığınmacılara Türkiye yılda 11 milyar dolar, Suriye’nin kuzeyinde 5 milyar dolar ödemeye devam etmek için tabii ki KDV yüzde 20 olmalı. Sığınmacı sorunu çözülmeden hiç bir sorun çözülmez aksine Türkiye çözülür. Mart 2024 yerel seçimleri 2. Büyük fırsat. Sığınmacılar gitsin istiyorsan Zafer Partisi belediye başkan adaylarına oy ver.”

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