Ümit Özdağ’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e yaylım ateşi

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu ve Özel’in CHP kurultayında kürsüden Selahattin Demirtaş’ı anmasına tepki gösterdi. "Sığınmacılara karşı görüş açıkladıkları için tutuklanan gençleri anmadılar. Selahattin Demirtaş’ı anmada yarışıyorlar" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ümit Özdağ’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e yaylım ateşi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP kurultayında Selahattin Demirtaş’ı anan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e karşı çok sert bir paylaşımda bulundu.

Özdağ yaptığı paylaşımda, ‘‘13 milyon sığınmacı ve kaçağa karşı görüş açıkladıkları için tutuklu olan vatansever gençleri anmayan 2 siyasetçi Atatürk düşmanı, Cumhuriyeti düşmanı Selahattin Demirtaş’ı anmak konusunda yarışıyorlar. Türk halkından kopuk, bölücülerin, saray artıklarının, siyaset tüccarlarının ve 5’li çeteden fonlanan yapıların oluşturduğu muhalefet değişmeden iktidar değişmeyecek. AK Parti iktidarını değiştirmek için önce MUHALEFETİ değiştirmek gereken bir yerel seçimlere doğru gidiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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DEMİRTAŞ’I ANDILAR

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmalarında verdiği mesajlar dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ve Özel, cezaevindeki HDP’lileri (HEDEP) selamladı.

Yeni Genel Başkan Özel, konuşmasında eski HDP Genel Başkanı, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’ı ve PKK’ya destek nedeniyle cezaevinde olan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı’yı andı: “Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.”

Kemal Kılıçdaroğlu da “Bu kurultayımızda, şu anda tutuklu olan; Tolga Şardan'a, Can Atalay'a, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a, Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Mater'e, Emine Mine Özerden'e, Yiğit Ali Ekmekçi'ye, Hakan Altınay'a ve Barış Pehlivan'a selam gönderiyoruz. Selam olsun demokrasi kahramanlarına.” ifadelerini kullandı.

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