CHP’deki değişimin ardından sürpriz çıkış: Kılıçdaroğlu’nun Meclis’e taşıdığı siyasal İslamcıların…

LDP eski Genel Başkanı Cem Toker’den Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği CHP kongresi sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Toker, Kılıçdaroğlu için sert ifadeler kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
CHP’deki değişimin ardından sürpriz çıkış: Kılıçdaroğlu’nun Meclis’e taşıdığı siyasal İslamcıların…

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığı Özgür Özel’e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

“Kemal beyin siyasetten çekilmesiyle bir daha adını anmayacağız diyenler yanılıyor” ifadesini kullanan Toker, Millet İttifakı’nda CHP çatısı altından Meclis’e giren DEVA ve Gelecek Partilerinin adını anmadan göndermede bulundu.

Bu iki partiden TBMM’ye giren milletvekilleri için ‘siyasal İslamcı’ ifadesini kullanan Toker, yeni Anayasa ve bazı yasaların Meclis’e geldiğinde bu vekillerin AKP’yle anlaşacağı iddiasında bulundu.

Cem Toker'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Kemal beyin siyasetten çekilmesiyle “adını bir daha anmayacağız” diyenler yanılıyorlar.

Anacaksınız!!!

Yeni Anayasa ve bazı yasalar Meclise geldiğinde,

@kilicdarogluk ‘nun oraya taşıdığı 35 siyasal islamcının duruşları, söylemleri esnasında Kemal beyi çok anacaksınız!!!”

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