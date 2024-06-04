Ümit Özdağ'dan Milli Eğitim Bakanı hakkında flaş açıklama 'Liyakatsizlik kelimesinin karşısına Yusuf Tekin yazın, tam oturuyor'

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Ümit Özdağ'dan Milli Eğitim Bakanı hakkında flaş açıklama 'Liyakatsizlik kelimesinin karşısına Yusuf Tekin yazın, tam oturuyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fatih Altaylı'nın yayınında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i rektör yapmak için hükümetin yasa değiştirdiğini söyledi.

Milli Eğiim Bakanı Yusuf Tekin için yasa değiştirildiği anlatan Prof. Ümit Özdağ, "Profesör yapılıyor. 5 yıl profesörlük yapmadan rektör olamazsınız. O yasa kaldırılıyor. Rektör yapılıyor. Sonra o yasa tekrar değiştiriliyor" diye konuştu.

Başkaınlık rejiminin en fazla korunan ve kollanan bürokratının Yusuf Tekin olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Türkçe sözlükte 'liyakatsizlik' kelimesinin karşısına örnek olarak onun adını yazsanız tam oturuyor" dedi.
Fatih Altaylı'nın 'Eğitimcilik konusunda bir tecrübesi bir birikimi var mı?' diye sorması üzerine Ümit Özdağ, "Birikiminin ortaya çıkardığı sonucu görüyoruz" diye yanıt verdi.

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