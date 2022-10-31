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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı

Galatasaray derbisi öncesinde Şenol Güneş antrenmanı basına açtı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:19
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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş antrenmanı sıkı tutuyor

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Siyah-Beyazlılar sahadan 5-2 galip ayrılmıştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dünkü basın toplantısında antrenmanı basına açık yapacaklarını belirtmişti.

 

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﻿Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı
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