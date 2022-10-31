﻿Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları başladı. Şenol Güneş idmanı basına açtı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Siyah-Beyazlılar sahadan 5-2 galip ayrılmıştı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dünkü basın toplantısında antrenmanı basına açık yapacaklarını belirtmişti.
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