3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Üniversite öğrencisi genç Akşener’e dert yandı: Ülkeyi bu durumdan kurtarmak bizim görevimiz

Üniversite öğrencisi genç Akşener’e dert yandı: Ülkeyi bu durumdan kurtarmak bizim görevimiz

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e dert yanan bir üniversite öğrencisi genç, “Arkadaşlarımızın çoğu yurt dışına gitmek istiyor, bu ülkeden kaçmak istiyor. Ben kendimi 5 yıl sonra yurt dışında görmek istemiyorum. Bu ülkeyi evet bu duruma bizler getirmedik ama bu durumdan kurtarmak bizim kesinlikle görevimiz" dedi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 23:53
Takip Et

Üniversite öğrencisi genç Akşener’e dert yandı: Ülkeyi bu durumdan kurtarmak bizim görevimiz

Üniversite öğrencisi genç Akşener’e dert yandı: Ülkeyi bu durumdan kurtarmak bizim görevimiz
+
Aa
-

‘Gençler İçin Gençlerle Beraber’ programlarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gencin konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Programda Akşener'e dert yanan genç, şöyle konuştu:

“ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU YURT DIŞINA KAÇMAK İSTİYOR”

“Arkadaşlarımızın çoğu yurt dışına gitmek istiyor, bu ülkeden kaçmak istiyor. Burada konu liyakat konusuna geliyor. Saygıyı görmüyorlar. Hiçbir şekilde mesleğini yapan bir insan doktor da olsa hakim de olsa savcı da olsa saygı görmüyor. Ülkedeki insanlar bu yüzden bu ülkeden kaçmak istiyor.

“NORVEÇ’TE CAM SİLEN ARKADAŞIM 5 GÜNDE IPHONE ALIYOR”

İnsanlar böyle bir kaçış sürecine girdiği için düşünceleri, fikirleri, aidiyetleri değişiyor. Bir arkadaşımdan mesaj geliyor; ‘Norveç'e gittim, cam silicisi olarak çalışıyorum 5 günde iPhone 13 aldım’ diyor. Sen orada onu gördükten sonra gerçekten kurtulası ve buradan kaçası geliyor. Gençlerimiz bu ülkeden neden kaçmak istiyor çok daha derin bir konu.

“FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ YOK, SAYGI GÖRMÜYORUZ”

Fikir özgürlüğümüz yok, istediğimiz hiçbir şeyi söyleyemiyoruz. Hiçbir şekilde fikirlerimizi beyan edemiyoruz. Gençler için herkes bir şey yapmak istiyor özellikle seçim dönemlerinde. Gençlik politikaları yürütüyorlar aralarında gençler yok.

“BU ÜLKEYİ KURTARMAK BİZİM GÖREVİMİZ”

Bu ülkeyi evet bu duruma bizler getirmedik ama bu durumdan kurtarmak bizim kesinlikle görevimiz. Ben kendimi 5 yıl sonra yurt dışında görmek istemiyorum. Ben kendimi 5 yıl sonra hala bu ülke için politikalar üreten, bu ülkeyi bu durumdan çıkarması gereken birisi olarak görüyorum.

Herkes bir Atatürk bekliyorsa o Atatürk kim olacak? Bizim böyle bir sorunumuz da var. Gençler olarak hiçbir şekilde saygı görmüyoruz. Buna artık maalesef alıştık.”

AKŞENER: ÇOK AZ KALDI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından gencin konuşmasını, “Gençlerimizi hayatlarının her alanında; yokluğa, baskıya ve saygı görmemeye alıştırmak isteyenlere inat, gençlerimizin; dert değil, söz sahibi olduğu bir Türkiye’ye çok az kaldı!” sözleriyle paylaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
1
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
2
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
﻿Erdoğan ve Abdullah Gül'e müthiş suçlama. Turhan Çömez canlı yayında açıkladı
3
﻿Erdoğan ve Abdullah Gül'e müthiş suçlama. Turhan Çömez canlı yayında açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'de konuştu: KHK'lılar ve Barış Akademisyenleri göreve dönecek
4
﻿Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'de konuştu: KHK'lılar ve Barış Akademisyenleri göreve dönecek
﻿Bir banka emekli promosyonuna 2 bin 500 TL zam yaptı
5
﻿Bir banka emekli promosyonuna 2 bin 500 TL zam yaptı
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
6
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
﻿Levent Göktaş’ın 3 gün önce gazetecilere mektup yazdığı ortaya çıktı. İsmail Saymaz canlı yayında mektubu açıkladı
7
﻿Levent Göktaş’ın 3 gün önce gazetecilere mektup yazdığı ortaya çıktı. İsmail Saymaz canlı yayında mektubu açıkladı
﻿Sudan'da kabile çatışmaları: 7 ölü, 23 yaralı
﻿Sudan'da kabile çatışmaları: 7 ölü, 23 yaralı
﻿Sudan'da kabile çatışmaları: 7 ölü, 23 yaralı
﻿İşte Batshuayi’nin Fenerbahçe’ye maliyeti
﻿İşte Batshuayi’nin Fenerbahçe’ye maliyeti
﻿İşte Batshuayi’nin Fenerbahçe’ye maliyeti
﻿Fenerbahçe'den failleri artık bulun çağrısı
﻿Fenerbahçe'den failleri artık bulun çağrısı
﻿Fenerbahçe'den failleri artık bulun çağrısı
﻿Trabzonspor ve Fenerbahçe UEFA'nın radarına girdi
﻿Trabzonspor ve Fenerbahçe UEFA'nın radarına girdi
﻿Trabzonspor ve Fenerbahçe UEFA'nın radarına girdi
﻿Asbestli gemi São Paulo’nun Cebelitarık’a girişi de engellendi
﻿Asbestli gemi São Paulo’nun Cebelitarık’a girişi de engellendi
﻿Asbestli gemi São Paulo’nun Cebelitarık’a girişi de engellendi
﻿Kuşadası’nda su üzerinde ölü yunus bulundu
﻿Kuşadası’nda su üzerinde ölü yunus bulundu
﻿Kuşadası’nda su üzerinde ölü yunus bulundu
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
﻿Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.