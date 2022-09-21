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Öğrencilerin hak ettiği bu mu? Yurt bulsalar kahvaltı yok

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için standart menüler verilmeye başlandı. Öğrenciler artık yemekhanenin hazırladığı menüleri alabilecek. Seçme tercihleri ve bir yemek parası kotaları olmayacak.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 08:58
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Öğrencilere KYK yurtlarında sabit menü vermeye başladılar

Öğrencilerin hak ettiği bu mu? Yurt bulsalar kahvaltı yok
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KYK’da kahvaltı ve akşam yemeğinde sabit menüler uygulaması başladı. Sabit menülerde KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeklerinde çeşit menü yerine tek menü uygulanacağı ortaya çıktı. Öğrenciler artık yemekhanenin hazırladığı menüleri alabiliyor.

Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalarda öğrenciler istediği yemeği seçebiliyor ve belirlenen ücretin üzerine çıkarsa ilave para ödüyordu.

Üniversite öğrencileri, sabit menü uygulamasına itiraz ettiklerini sosyal medyada duyurdu. Öğrenciler, kahvaltıda kendilerine verilen porsiyonları paylaşmaya başladı.

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Sabit menü uygulamasıyla birlikte öğrenciler kahvaltıda poğaça veya açma, krem peynir, siyah ve yeşil zeytin, çeyrek ekmek, çay, helva ve 500 ml. su alıyor.

Porsiyonun küçüklüğü ve besleyici olmamasına öğrenciler yoğun tepki gösterdi.

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