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Efsanevi saksafoncu Wayne Shorter hayatını kaybetti. Caz müziğinin usta ismiydi

Dünyaca ünlü ABD'li saksofoncu ve besteci Wayne Shorter, 89 yaşında Los Angeles'ta hjayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 12:50
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Ünlü caz sanatçısı Wayne Shorter vefat etti

Efsanevi saksafoncu Wayne Shorter hayatını kaybetti. Caz müziğinin usta ismiydi
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Caz hayatının en tanınan figürlerinden biri olan Wayne Shorter'dan acı haber geldi. Bir dönem Miles Davis, Carlos Santana ve Herbie Hancock gibi isimlerle birlikte çalışan Shorter'ın 89 yaşında Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

"YERİ DOLDURULAMAZ"

20. yüzyılın caz müziğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayan Wayne Shorter'ın vefat haberini basın sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Herbie Hancock, "En iyi arkadaşım Wayne Shorter, yüreğinde cesaret, herkese sevgi ve şefkat sunan ruhuyla bizi terk etti. Yeri doldurulamaz" şeklinde konuştu.

WAYNE SHORTER KİMDİR?

Wayne Shorter, 1950'li yıllarda Jazz Messengers'la birlikte sahnedeydi. Daha sonra grubun müzik direktörü olan Shorter, 1959'da 'Speak No Evil', 'Night Dreamer' ve 'JuJu' gibi solo albümler yayınlamıştı.

1964'te 'Miles Davis Quintet'in bir parçası olmak için girişimlerde bulunmuştu. Ardından Hancock'la birlikte çalışan Wayne Shorter, müziğinde cazı rock ve Latin müziğiyle birleştirmişti.
Daha sonra bir sonraki grubu 'Weather Report'a geçen Shorter'ın 1977'de yayınladığı funk ve R&B melodileriyle süslü Heavy Weather albümü çok ses getirmişti.

Wayne Shorter, son olarak 2015'te 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü almıştı. 
 

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