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Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Dolardaki yükselişin süreceğini belirterek dolar yatırımcılarını "Sakın bunu yapmayın" diyerek uyardı…

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 20:00
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek duyurdu

Selçuk Geçer'den elinde doları olanlara kritik uyarı. Sakın bunu yapmayın diyerek açıkladı
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Dolardaki yükseliş devam ederken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yatırımcısına kritik uyarı geldi.

"İLK ÜÇ AY KRİTİK"

Selçuk Geçer, "Ekim, kasım, aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. 3-5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.

TALEP ARTACAK

Dolara olan talebin artacağını belirten Geçer, "Kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek" sözlerini kullandı.

DOLAR 28 TL'Yİ GÖRÜR

Dolarla ilgili kaçınılmaz son uyarısı yapan Geçer, "Sene sonunda da dolar kurunu 28 TL'de görürüz" dedi.

SAKIN BUNU YAPMAYIN

Dolardaki yükselişin süreceğini iddia eden Selçuk Geçer, dolar yatırımcılarını uyararak dolarınızı satmayın tavsiyesi verdi.

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29.10.2022 20:30
Her seferinde $ 50 ₺ olacak sözleri.Selçuk Geçer adı geçen tüm haberlerde.  
 
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