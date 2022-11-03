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Uzman isim asgari ücrete yüksek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı

Yılsonunda açıklanacak yeni asgari ücret ile ilgili kamuoyunda 9-10 bin liralardan bahsedilirken, konu hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunan vergi uzmanı Muhammet Bayram enflasyon üzerinden yaptığı hesaplamayla bu rakamların gerçekçi olmadığını anlattı…

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 21:50
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Asgari ücrete yılbaşında yüksek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Uzman isim canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı

Uzman isim asgari ücrete yüksek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Canlı yayında yeni asgari ücreti açıkladı
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Asgari ücret zammı için kesin sonuç Aralık ayında açıklanacak.

Hükümet, işveren ve işçi kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın son ayında 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını açıklayacak.

9-10 BİN LİRALAR KONUŞULUYORDU

Kamuoyunda asgari ücret için 9 bin - 10 bin lira rakamları konuşuluyordu.

Konu hakkında CNN Türk'te bir değerlendirme yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'ın açıklamaları, asgari ücretlileri hüsrana uğratacak.

NET RAKAMI AÇIKLADI

Piyasada dolaşan “9 bin, 10 bin, 11 bin lira seviyeleri gerçekçi değil" yorumunu yapan Bayram

“8 bin lira psikolojik sınır, bu tutar açlık sınırlarının üzerinde, en azından bu dönemde açlık sınırının üzerinde bir rakam belirlenmesinde fayda var. Bu 8 bin lira en az rakam.

Asgari ücret üzerine yüzde 40'lık artış yaparsak 7 bin 700 TL civarına gelir eğer yüzde 45 artış yaparsak 7 bin 945 TL civarına gelir.” ifadelerini kullandı.

Muhammet Bayram şunları söyledi:

"YÜZDE 85'LİK ORANI ŞÖYLE OKUMALIYIZ"

Bayram, "Merkez Bankası önceki yıl sonu beklentisi yüzde 60 iken yüzde 65 seviyesine çıkarmıştı.

Biz bunun bir söylem dili olduğunu gerçekte böyle bir oranın olmayacağını söylemiştik. Şuan ki yüzde 85'lik oranı şöyle okumalıyız. Bir önceki yılın aynı ayına göre geçen enflasyondur.

Aralık ayından bu zamana kadar geçen enflasyon yüzde 55 seviyesine çıktı. Yüzde 55'lik enflasyon oranı üzerinden değerlendirecek olursak asgari ücret 2021 yıl sonu itibarıyla 2.825 TL olan asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi.

O zaman enflasyon yüzde 34'tü. Bu artışın o dönemde fahiş artış olduğundan bahsedilmişti.

O dönemde yüzde 50'lik artış yapıldı. İstihdama olumsuz etkisi olacağından bahsedilmişti. İstihdamda belli süre yatay seyrettikten sonra istihdamda azalma olmadı.

Asgari ücretteki artışlar istihdamda olumsuz etki yaratmıyor. Yıl başında 4253 TL olan asgari ücret temmuz ayında ikinci bir kez daha arttı ve 5 bin 500 TL'ye geldi.

O dönemde yüzde 30'luk artış yapılmıştı enflasyon yüzde 42'idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asıl zammın yılbaşında yapılacağını söylemişti." dedi.

Sözlerini sürdüren Bayram, "Şu andaki enflasyon rakamları yüzde 55. Şu anda her ne kadar Merkez Bankası'nın beklentisine göre yüzde 65'lik enflasyon öngörülse de yılsonu enflasyon beklentileri yüzde 75'ten aşağı çıkmayacaktır.

Daha önceden almadığı önceki dönemlerden katlandığı yüzde 40-45'lik fark var.

“9 BİN, 10 BİN, 11 BİN LİRA SEVİYELERİ GERÇEKÇİ DEĞİL"

Merkez Bankası bunun tekrar revize edecektir. Eğer yüzde 75 enflasyon olacağını farz edersek asgari ücretli temmuz ayında yüzde 30'luk fark aldı.

Asgari ücret üzerine yüzde 40'lık artış yaparsak 7 bin 700 TL civarına gelir eğer yüzde 45 artış yaparsak 7 bin 945 TL civarına gelir.

8 bin lira psikolojik sınır, bu tutar açlık sınırlarının üzerinde, en azından bu dönemde açlık sınırının üzerinde bir rakam belirlenmesinde fayda var.

Bu 8 bin lira en az rakam. Piyasada dolaşan 9 bin, 10 bin, 11 bin lira seviyeleri gerçekçi değil" ifadelerini kullandı.

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Alper
3.11.2022 22:42
Asgari ücrete zam gelince,alım gücünün artmadigi,aksine daha da düştüğü defalarca tecrübe edildi Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek?  
 
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