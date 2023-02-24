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Cem Yılmaz çocuk psikoloğundan çıkarken görüntülendi. "İyi değilim"

Deprem sonrası bağışlarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz Nişantaşı'ndaki bir çocuk ve ergen çocuk psikoloğundan çıkarken objektiflere yansıdı. Yılmaz, basın mensuplarının "Nasılsınız?" sorusuna "İyi değilim kardeşim" demekle yetindi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:56
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"İyi değilim" Cem Yılmaz çocuk psikoloğundan çıkarken görüntülendi

Cem Yılmaz çocuk psikoloğundan çıkarken görüntülendi. ''İyi değilim''
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Cem Yılmaz, Nişantaşı'ndaki bir çocuk psikoloğundan çıkarken görüntülendi. 

Gergin olduğu görülen Yılmaz, gazetecilerin, "Oğlunuz Kemal'in bir rahatsızlığı mı var?" sorusuna, "Yok kardeşim, sağ ol" yanıtını verdi.

Cem Yılmaz, basın mensuplarının, "Siz nasılsınız?" sorusuna sinirli bir şekilde, "İyi değilim kardeşim" dedi.

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem felaketiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Cem Yılmaz, ardından hızlı adımlarla otomobiline binerek, yoluna kaldığı yerden devam etti.


 

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