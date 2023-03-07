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Cem Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını ilan etmesinin ardından ''Değerler yükleniyor'' paylaşımını yaptı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 11:58
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu için paylaşım yaptı

Cem Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı
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Cumhurbaşkanı adaylığı krizinin yaşandığı 6'lı Masa'da uzlaşma sağlandı. 4.5 saat süren toplantının ardından kalabalık bir gruba seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Yeni cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının ardından Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DEĞERLER YÜKLENİYOR"
Zaman zaman siyasetle ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Cem Yılmaz, Twitter hesabından önce bulutların ardından yükselen güneş fotoğraf paylaştı sonra da "Değerler loading (yükleniyor)" yazdı. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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