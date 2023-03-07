Cem Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı

Cumhurbaşkanı adaylığı krizinin yaşandığı 6'lı Masa'da uzlaşma sağlandı. 4.5 saat süren toplantının ardından kalabalık bir gruba seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Yeni cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının ardından Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DEĞERLER YÜKLENİYOR"

Zaman zaman siyasetle ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Cem Yılmaz, Twitter hesabından önce bulutların ardından yükselen güneş fotoğraf paylaştı sonra da "Değerler loading (yükleniyor)" yazdı. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.