2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Özge Ulusoy'un son hali hayranlarını korkuttu

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezine giden ve oradan paylaşım yapan Ulusoy'un yüzündeki değişiklik takipçilerini korkuttu. Ulusoy'un takipçileri ünlü mankeni yorum yağmuruna tuttu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 12:26
Takip Et

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy'un son hali hayranlarını korkuttu

Özge Ulusoy'un son hali hayranlarını korkuttu
+
Aa
-

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyanın gündemine düştü.

Yıllar içindeki değişimi sık sık konuşulan Özge Ulusoy'un yüzündeki değişiklik takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy aşırı zayıflamıştı.

Özge Ulusoy son olarak geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezine gitti ve oradan paylaşımlar yaptı.

Yüzüne işlemler yaptıran Özge Ulusoy'un son hali takipçilerini üzdü.

Özge Ulusoy'un son haline sosyal medyada; 'İnsan bunu kendine neden yapar?', 'Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?', 'Hiç iyi görünmüyorsunuz', 'Lütfen biri size dur desin' gibi yorumlar yapıldı

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
2
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
4
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
7
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Volkan Demirel sürprizi. Bakın hangi kulüpte ortaya çıktı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Voleybolda bu maçlar kaçmaz. Günün programı
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Derbinin VAR hakemi belli oldu
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
﻿Formula 1'de zafer Verstappen'in
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.