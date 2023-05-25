Özge Ulusoy'dan ikinci tur öncesi önemli seçim uyarısı. "Ben herkese söyledim ama inanmadılar"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun gerçekleştirilmesine sayılı günler kala oyuncu ve model Özge Ulusoy yaptığı paylaşımla takipçilerine seçime dair ilginç bir bilgi verdi.

Özge Ulusoy'dan ikinci tur öncesi önemli seçim uyarısı. "Ben herkese söyledim ama inanmadılar"

Babasının trafik kazası sonrası kaybıyla sarsılan ve sosyal medya hesabından yaşanan mahkeme sürecine dair paylaşımlarda bulunan Özge Ulusoy, bu defa 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine dair bir paylaşımda bulundu.

Oy pusulasını koymak için verilen zarfı yapıştırmamaları konusunda takipçilerini uyaran Ulusoy, sırf yapıştırıldığı için bazı oyların geçersiz olduğuna dair bir bilgi paylaştı.

Özge Ulusoy hesabından paylaştığı bu iddiayla ilgili olarak "Ben bunu söyledim herkese ama inanmadılar valla içine sokun zarfın kapağını" notunu düştü.

İşte Özge Ulusoy'un söz konusu o paylaşımı:

ozge-ic-yyy.jpg

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