2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şevval Şahin hakkında şok iddia! Belini inceltmek için yapmış

Şevval Şahin hakkında şok iddia! Belini inceltmek için yapmış

Sevgili ile Tayland tatiline çıkan ve bikinili tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü model Şevval Şahin hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Şahin belini inceltmek için kaburgalarını aldırdı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:02
Takip Et

Ünlü model Şevval Şahin'in kaburgalarını aldırdığı iddia edildi

Şevval Şahin hakkında şok iddia! Belini inceltmek için yapmış
+
Aa
-

Son olarak Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık olaylı birliktelik sürdüren Şevval Şahin, şimdilerde yeni aşkı Murat Kazancıoğlu ile Tayland'da tatil yapıyor. 

Aşırı zayıflığının yanı sıra belinin inceliğiyle de dikkat çeken Şevval Şahin'le ilgili ortaya şok bir iddia atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Ünlü modelin belini ince göstermek için kaburgalarını aldırdığı ileri sürüldü. 23 yaşındaki modelin anatomik görüntüsü de sosyal medyada iddiaları alevlendirdi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
6
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
7
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Somali'de idam hükmü verilen 4 askerin cezası infaz edildi
﻿Somali'de idam hükmü verilen 4 askerin cezası infaz edildi
﻿Somali'de idam hükmü verilen 4 askerin cezası infaz edildi
﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada
﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada
﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada
﻿AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
﻿AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
﻿AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.