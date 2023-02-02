Şevval Şahin hakkında şok iddia! Belini inceltmek için yapmış

Son olarak Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık olaylı birliktelik sürdüren Şevval Şahin, şimdilerde yeni aşkı Murat Kazancıoğlu ile Tayland'da tatil yapıyor.

Aşırı zayıflığının yanı sıra belinin inceliğiyle de dikkat çeken Şevval Şahin'le ilgili ortaya şok bir iddia atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Ünlü modelin belini ince göstermek için kaburgalarını aldırdığı ileri sürüldü. 23 yaşındaki modelin anatomik görüntüsü de sosyal medyada iddiaları alevlendirdi.

