Şevval Şahin “Kendimi bir yere ait hissetmiyorum” sözleri sonrası hedefte  

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin Armağan Çağlayan'ın programında merak edilen soruları cevapladı. Türkiye'yi hiç terk etmediğini açıklayan genç model pandemi döneminde kısa süreli gittiğini açıkladı.

Şevval Şahin Türkiye'deki hayatının yarışmadan sonra olduğunu söyledi. Şevval Şahin ülkede mutlu olup olmadığı sorulunca ise "Mutluyum ama Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor ben gidip gelme taraftarıyım. Buranın enerjisi olabilir, bazen üstümde olan ilgiden daralabiliyorumdur" dedi.

"KENDİMİ AİT HİSSETMİYORUM"

Ailesinin hayatının bir kısmının bu ülkede bir kısmının Hollanda'da olduğunu söyleyen model "Kendimi onlar gibi bir yere ait hissetmiyorum" dedi. Şevval Şahin konuşmasının devamında ise "Bir yerde bütün bir yıl kalamam" yorumunda bulundu.

İstanbul'da kendini hep turist olarak hissettiğini de söyleyen model "Burada gerçekten yaşamaya başladıktan sonra İstanbul'a da Türkiye'ye de aşık oldum ama bir tek yere ait istemiyorum" dedi.

Şevval Şahin, bu sözlerinin ardından Takvim ve Sabah gazetesinin de hedefindeydi. İki gazete de mankenle ilgili "Nankör" başlıklarını attı.