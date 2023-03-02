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Şevval Şahin'in ayna pozları sosyal medyayı salladı

Magazin dünyasının en çok konuşulan mankenlerinden Şevval Şahin, derin göğüs dekoltesiyle nefes kesti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:58
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Manken Şevval Şahin'in ayna pozları sosyal medyayı salladı

Şevval Şahin'in ayna pozları sosyal medyayı salladı
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Katıldığı güzellik yarışmasında dereceye girdiği günden beri popüler bir isim olan ünlü manken Şevval Şahin, gündemden düşmek bilmiyor.

İngiltere'de büyüdü

İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı Şevval Şahin, son olarak Armağan Çağlayan'a konuk olmuş ve açıklamalarıyla tepki toplamıştı.

Türkiye'de daralıyor

Şevval Şahin, "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor." sözleriyle çok konuşulmuştu.

Şahin şimdi de derin göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.. Ayna karşısında transparan kıyafetiyle cesur pozlar veren Şahin'in bu fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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