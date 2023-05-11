Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de

Şevval Şahin sosyal medyadan derin bacak dekoltesini paylaştı. Ünlü mankenin cesur kıyafetini görenler şaşkınlığa uğradı.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 1
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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 2

Editör: Bengü Zorlu

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, tasarımcı Cihan Nacar’ın 10. yıl özel defilesi için giyidiği cüretkar elbiseyle görenlerin gözlerini kamaştırdı.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 3

Yoğun katılımla gerçekleşen defilede derin bacak dekolteli kıyafetiyle podyumda yürüyen Şevval Şahin tüm bakışları yine üzerine çekmeyi başardı.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 4

Şahin, "Sahne arkası bacak gösterisi her zaman bir zevktir" notuyla defile öncesi paylaşım yaptı.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 5

Şahin, "Sahne arkası bacak gösterisi her zaman bir zevktir" notuyla defile öncesi paylaşım yaptı.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 6

Ünlü mankenin son derece iddialı elbisesi sosyal medyayı ikiye bölerek tartışma yarattı.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 7

Kimi kullanıcı, “Rezillik bu ne şimdi. Amaç ne?” yorumunda bulunurken kimisi de Şahin için “Dünya standartında” yorumunda bulundu.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 8

Şevval Şahin, kariyeriyle olduğu kadar özel yaşantısı ve açıklamalarıyla da sık sık magazinde yer buluyor.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 9

Hareketli aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam eden, Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık olaylı birliktelik sürdüren Şahin, yeni aşkı Murat Kazancıoğlu ile ilişkisine tam gaz devam ediyor.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 10

Estetiksiz haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Şahin’in tercih ettiği giyim tarzı magazin dünyasında dikkat çekiyor.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 11

Güzel manken, aynı zamanda hem ruh hem beden sağlığı için düzenli olarak yoga yapıyor ve o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 12

Öte yandan henüz 19 yaşındayken Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin’in estetikli olduğu anlaşılınca büyük eleştiri toplamıştı.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 13

Birinciliğinin ardından da Şahin'in estetiksiz görüntüleri ortaya çıkmış, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 14
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Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de 15
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