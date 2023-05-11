Şevval Şahin’in dekoltesine bakan bir daha baktı. Rezillik diyen de var dünya standartında diyen de

Şevval Şahin sosyal medyadan derin bacak dekoltesini paylaştı. Ünlü mankenin cesur kıyafetini görenler şaşkınlığa uğradı.
Editör: Bengü Zorlu
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, tasarımcı Cihan Nacar’ın 10. yıl özel defilesi için giyidiği cüretkar elbiseyle görenlerin gözlerini kamaştırdı.
Yoğun katılımla gerçekleşen defilede derin bacak dekolteli kıyafetiyle podyumda yürüyen Şevval Şahin tüm bakışları yine üzerine çekmeyi başardı.
Şahin, "Sahne arkası bacak gösterisi her zaman bir zevktir" notuyla defile öncesi paylaşım yaptı.
Ünlü mankenin son derece iddialı elbisesi sosyal medyayı ikiye bölerek tartışma yarattı.
Kimi kullanıcı, “Rezillik bu ne şimdi. Amaç ne?” yorumunda bulunurken kimisi de Şahin için “Dünya standartında” yorumunda bulundu.
Şevval Şahin, kariyeriyle olduğu kadar özel yaşantısı ve açıklamalarıyla da sık sık magazinde yer buluyor.
Hareketli aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam eden, Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık olaylı birliktelik sürdüren Şahin, yeni aşkı Murat Kazancıoğlu ile ilişkisine tam gaz devam ediyor.
Estetiksiz haliyle uzun süre gündemden düşmeyen Şahin’in tercih ettiği giyim tarzı magazin dünyasında dikkat çekiyor.
Güzel manken, aynı zamanda hem ruh hem beden sağlığı için düzenli olarak yoga yapıyor ve o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Öte yandan henüz 19 yaşındayken Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin’in estetikli olduğu anlaşılınca büyük eleştiri toplamıştı.
Birinciliğinin ardından da Şahin'in estetiksiz görüntüleri ortaya çıkmış, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.