Ünlü pizza restoranı zincirinin iflası an meselesi...Tam 140 şubesi vardı

EYM Pizza L.P., Pizza Hut markasının bir franchise sahibi olarak, finansal yeniden yapılanma sürecine girmek üzere Teksas Doğu Bölgesi mahkemesine Bölüm 11 iflas başvurusunda bulundu.

PİZZA HUT, EYM PİZZA L.P.’YE ÖDENMEMİŞ TELİF ÜCRETLERİ NEDENİYLE DAVA AÇTI

Pizza Hut, EYM Pizza L.P. ile yaşanan telif ücretleri konusundaki anlaşmazlık sebebiyle yasal işlem başlattı. Bu durum, Illinois eyaletindeki Pizza Hut şubelerinin 11. bölüm iflas başvurusuyla ilgili olarak ortaya çıkan belirsizlikleri daha da artırıyor. Öte yandan, Nation’s Restaurant News tarafından yapılan bir habere göre, Pizza Hut'ın bağlı olduğu şirketler, son zamanlarda Ohio ve Indiana eyaletlerinde bulunan 15 şubenin kapatılmasına karar verdi.

Wisconsin ve Indiana'da iflas dosyasına dahil edilen ilgili şirketler arasında sadece iki ana alacaklı bulunmakta; bunlardan biri, 21 milyon doları aşkın bir meblağla Üretici Bankası iken, diğeri ise 2,25 milyon dolar civarında bir borçla Pizza Hut'ın kendisi olarak kayıtlara geçmiş durumda.

NE OLMUŞTU?

Pizza Hut, franchise zincirinin büyük bir üyesi olan EYM Pizza ile yasal bir mücadele içerisine girmiş durumda. QSR Magazine'in bildirdiğine göre, global pizza devi, iddia edilen düşük performans ve finansal yönetim zafiyetleri sebebiyle EYM Pizza'ya karşı dava açtı. EYM Pizza, şu an itibarıyla Georgia, Güney Carolina, Illinois, Indiana ve Wisconsin eyaletlerinde toplam 140 şube işletmekte.

Pizza Hut'ın EYM'ye marka çatısı altında ürün ve hizmetlerini pazarlama ve dağıtma izni vermiş olmasına rağmen, son dönemde yaşanan olaylar bu ortaklığın geleceğini sorgulatıyor. 2019 ile 2023 yılları arasında, EYM'nin operasyonel standartları koruma, finansal yükümlülükleri yerine getirme ve şubeleri güncelleme gibi konularda yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

Aynı zaman diliminde, Pizza Hut'ın mağaza içi satışlarında yüzde yedi oranında bir artış görülürken, EYM'nin satışlarında yüzde onluk bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. Sektör analistleri, bu durumun franchise anlaşmasının etkinliği ve markanın genel imajı üzerinde negatif sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. EYM'nin karşı karşıya kaldığı bu zorluklar, Pizza Hut bünyesinde faaliyet gösteren diğer franchise işletmeler için de kaygı verici bir durum olarak öne çıkıyor.

FRANCHİSİNG NE DEMEK?

Franchising, bağımsız işletmelerin belirli bir markanın ürün ve hizmetlerini, önceden belirlenmiş şartlar altında pazarlamalarına olanak tanıyan sözleşmeli bir sistem olarak tanımlanabilir.

Bu iş modeli, marka sahibinin, kendi ticari bilgi birikimini ve marka değerini, anlaşmalı süre ve koşullar çerçevesinde yatırımcılarla paylaşmasını içerir. Söz konusu sistem, markanın geniş bir coğrafyada yayılmasını ve standart bir hizmet kalitesinin korunmasını sağlar.