Zeynep Bastık Dünya Kupası’nda sahne alacak

Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu.

Şarkıcı Zeynep Bastık 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası’nda Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.