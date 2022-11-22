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Zeynep Bastık Dünya Kupası’nda sahne alacak

Zeynep Bastık, 24 Kasım’da Katar 2022 Dünya Kupası kapsamında Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:34
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Zeynep Bastık 2022 Dünya Kupası’nda sahne alıyor

Zeynep Bastık Dünya Kupası’nda sahne alacak
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Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu. 

Şarkıcı Zeynep Bastık 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası’nda Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.

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