Gülben Ergen deprem bölgelerine anaokulu yaptıracak. ‘Çocuklar Gülsün’ diye kolları sıvadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde can kayıpları ile birlikte depremzedelerin hali de can yakmaya devam ediyor.

Birçok isim depremzedelere maddi ve manevi anlamda yardımlarını yapıyor. Gülben Ergen'de depremzede çocuklar için harekete geçti.

2010 yılında kurduğu “Çocuklar Gülsün Diye Derneği’yle birçok ilimizde anaokulu yaptırmıştı.

Şimdi ise Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya’da anaokulu yapmak için kolları sıvadı.

Canla başla çalışmaya başladık diyerek destek bekledi. Ergen “Derneğimizin hedefi depremden yara almış, eğitimi yarım kalmış çocuklarımızı hak ettikleri eğitime kavuşturmak” dedi.

