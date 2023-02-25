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  • Gülben Ergen deprem bölgelerine anaokulu yaptıracak. ‘Çocuklar Gülsün’ diye kolları sıvadı

Gülben Ergen deprem bölgelerine anaokulu yaptıracak. ‘Çocuklar Gülsün’ diye kolları sıvadı

Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile Türkiye’nin birçok yerinde anaokulu yaptıran Gülben Ergen depremzede çocuklar için harekete geçti. Şarkıcı afet bölgesindeki 11 ilde birer anaokulu yaptıracak.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 09:44
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Gülben Ergen ‘Çocuklar Gülsün’ diye kolları sıvadı! Deprem bölgelerine anaokulu yaptıracak

Gülben Ergen deprem bölgelerine anaokulu yaptıracak. ‘Çocuklar Gülsün’ diye kolları sıvadı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde can kayıpları ile birlikte depremzedelerin hali de can yakmaya devam ediyor.

Birçok isim depremzedelere maddi ve manevi anlamda yardımlarını yapıyor. Gülben Ergen'de depremzede çocuklar için harekete geçti.

2010 yılında kurduğu “Çocuklar Gülsün Diye Derneği’yle birçok ilimizde anaokulu yaptırmıştı.

Şimdi ise Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya’da anaokulu yapmak için kolları sıvadı.

Canla başla çalışmaya başladık diyerek destek bekledi. Ergen “Derneğimizin hedefi depremden yara almış, eğitimi yarım kalmış çocuklarımızı hak ettikleri eğitime kavuşturmak” dedi.
 

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