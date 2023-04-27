Ünlü şovmen Atatürk'ün Kuran tefsirini yaptırdığı Elmalılı Hamdi Yazır'ın akrabası çıktı

Editör: Osmancan EROK

Elmalılı Hamdi Yazır ile ünlü şovmen Okan Bayülgen akraba çıktı. Ancak daha önce Okan Bayülgen ile ilgili çıkan haberler ve kendisinin röportajında durum daha farklı görünüyor. Yıllar önce İzzet Çapa ile Okan Bayülgen arasındaki röportajda bu konu şöyle konuşulmuştu:

İzzet Çapa: “Bak hikayenin burasını biliyorum. Kuran-ı Kerim tefsiri ile ünlü Elmalılı Hamdi Yazır'ın kızı, yani deden.”

"SADECE KAN BAĞI VAR ARAMIZDA"

Okan Bayülgen: Hayır direkt dedem değil, Elmalılı Hamdi Yazır ile sadece kan bağı var aramızda. Bunu sağda solda konuşup, röportajlarda anlatıp ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorum aslında...”

Anne babası boşanmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bayülgen'in öz babası, Albay Hamid Bey'in oğlu, hukuk ve gazetecilik eğitimi sırasında sınıflarını birincilikle bitiren Ümit Bayülgen. Bayülgen'in öz dedesi olan Hamdi Üge ise aldığı ceza davalarıyla ünlenen meşhur bir avukat. Beş evlilik yapan Hamdi Bey evliliklerinden birini de Türkiye'nin ilk kadın ceza avukatı Rahime Hanım'la gerçekleştirir. Rahime Hanım, yaptığı Kuran'ı Kerim tefsiriyle tanınan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın ailesine mensuptur. Bayülgen, ‘‘Biz Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın torunlarıyız. O aile büyük ailedir’’ diyor.

