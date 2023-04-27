Ünlü şovmen Atatürk'ün Kuran tefsirini yaptırdığı Elmalılı Hamdi Yazır'ın akrabası çıktı

Atatürk'ün emriyle Cumhuriyet döneminin en yalın Türkçeli Kur'an tefsir ve mealini yazan Elmalılı Hamdi Yazır, Okan Bayülgen'in akrabası çıktı.

Ünlü şovmen Atatürk'ün Kuran tefsirini yaptırdığı Elmalılı Hamdi Yazır'ın akrabası çıktı

Editör: Osmancan EROK

Elmalılı Hamdi Yazır ile ünlü şovmen Okan Bayülgen akraba çıktı. Ancak daha önce Okan Bayülgen ile ilgili çıkan haberler ve kendisinin röportajında durum daha farklı görünüyor. Yıllar önce İzzet Çapa ile Okan Bayülgen arasındaki röportajda bu konu şöyle konuşulmuştu:

100820161202024880738-2hh.jpg

İzzet Çapa: “Bak hikayenin burasını biliyorum. Kuran-ı Kerim tefsiri ile ünlü Elmalılı Hamdi Yazır'ın kızı, yani deden.”

"SADECE KAN BAĞI VAR ARAMIZDA"

Okan Bayülgen: Hayır direkt dedem değil, Elmalılı Hamdi Yazır ile sadece kan bağı var aramızda. Bunu sağda solda konuşup, röportajlarda anlatıp ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorum aslında...”

okan-bayulgen-programinda-bir-youtuber-a-geri-zekali-dedigi-iddiasiyla-ifade-verdi-698855-5.jpg

Anne babası boşanmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bayülgen'in öz babası, Albay Hamid Bey'in oğlu, hukuk ve gazetecilik eğitimi sırasında sınıflarını birincilikle bitiren Ümit Bayülgen. Bayülgen'in öz dedesi olan Hamdi Üge ise aldığı ceza davalarıyla ünlenen meşhur bir avukat. Beş evlilik yapan Hamdi Bey evliliklerinden birini de Türkiye'nin ilk kadın ceza avukatı Rahime Hanım'la gerçekleştirir. Rahime Hanım, yaptığı Kuran'ı Kerim tefsiriyle tanınan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın ailesine mensuptur. Bayülgen, ‘‘Biz Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın torunlarıyız. O aile büyük ailedir’’ diyor.

İlgili Haberler
Okan Bayülgen'den depremzedeler için sahnelenen oyunlar hakkında açıklama. "Bunun adı gelir paylaşımı"
Okan Bayülgen depremzedelere yardım için perde açıyor
Okan Bayülgen'den samimi itiraf geldi. "Kesinlikle huysuzum"
Okan Bayülgen zor geçen çocukluğunu anlattı! "Onlar için neler vermezdim"
Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Gaziantep’te yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı Güncel
Gaziantep’te yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Yoksul ülkelerdeki kadınların yüzde 90'ı internetten yoksun Dünya
Yoksul ülkelerdeki kadınların yüzde 90'ı internetten yoksun
Meta yıllık gelir oranıyla şaşırttı Teknoloji - Otomotiv
Meta yıllık gelir oranıyla şaşırttı
AKP’nin seçim ayarlı TEKNOFEST planı Yazarlar
AKP’nin seçim ayarlı TEKNOFEST planı
Uşak’a sağanak yağış uyarısı Güncel
Uşak’a sağanak yağış uyarısı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı Güncel
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı