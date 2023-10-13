Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman'a vize engeli: Kraliyetten ödül, konsolosluktan veto

Ünlü yönetmen Kutluğ Ataman, Hollanda Kraliyeti'nden Onur Ödülü aldığını duyurdu.

Ataman, Hollanda'ya gitmesi gerektiğini ancak Hollanda Büyükelçiliği'nin ise vize vermediğini açıkladı.

Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda kraliyetinden “Avrupa kültürüne vermiş olduğum katkılardan” dolayı ödül aldım (ne katkısı sormayın, sadece sanatçıyım). Hollanda’ya gitmek gerekti. Vize vermediler. Bu vesileyle Avrupa kültürüne dışarıdan katkı veriyor olduğumu idrak ettim"