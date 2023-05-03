‘Ünlülerin felaket tellalı’ hastanelik oldu. Kadir Doğulu’nun hayranları tarafından darp edildi

Magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay, Kadir Doğulu ile ilgili yaptığı haberler yüzünden, Doğulu’nun kadın hayranları tarafından darp edildi. Darp yüzünden dişi kırılan Akay, “Bacaklarımı da kırsanız yazmaya devam edeceğim” dedi.

‘Ünlülerin felaket tellalı’ hastanelik oldu. Kadir Doğulu’nun hayranları tarafından darp edildi

Editör: Bengü Zorlu

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'deki eğlence mekanında bir kadınla samimi halde görüntülenmesinin ardından Neslihan Atagül ile yedi yıllık evliliğinde kriz çıktığı ve ayrılacakları konuşulmuştu. Ancak çift, haklarında çıkan iddiaları reddederek mutluluk pozları vermişti.

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"ALLAH O ALDATANIN YARDIMCISI OLSUN"

Kadir Doğulu, iki senedir magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan Onur Akay’a, geçtiğimiz sene göndermede bulunmuş, “Allah o haberi çıkaranın yardımcısı olsun” ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta Doğulu'nun iki kadınla yakın temasta bulunduğu görüntüleri ortaya çıkınca, bu sefer Akay kendi internet sitesinde Doğulu ile ilgili, “Allah o aldatanın yardımcısı olsun!” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

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"KARİYERİM İÇİN BİRAZ ZAMANA BIRAK"

Ayrıca, geçtiğimiz hafta “Söylemezsem Olmaz” isimli magazin programına telefonla bağlanan Akay, Kadir Doğulu'nun üniversiteli bir genç kıza imam nikahı kıydığını da söyledi. Akay canlı yayında, ünlü çiftin boşanma sürecine girdiklerini, bunu Neslihan Atagül’ün annesinden duyduğunu, ancak Kadir'in Neslihan'a 'Kariyerim için biraz zamana bırak, biraz daha uzatalım bu evliliği' diye yalvardığını da sözlerine eklemişti.

BURNU KANADI, DİŞİ KIRILDI!

Onur Akay, ünlü oyuncu Kadir Doğulu ile ilgili yaptığı haberler yüzünden, Doğulu’nun kadın hayranları tarafından darp edildi. 46 yaşındaki sanatçının burnu kanadı ve bir dişi kırıldı.

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Olayın dün akşam saatlerinde Balıkesir’in Akçay sahilinde gerçekleştiği öğrenildi. Sahilde arkadaşları ile oturan Onur Akay’ın yanına 2 kadının motorla yaklaştığı, sanatçıyı önce tehdit ettiği ve sonra da saldırdığı öğrenildi. Akay, saldırıdan sonra şu açıklamayı yaptı:

Haber yüzünden dün akşam darp edildim, bir dişim kırıldı. Ben gazeteci değilim sadece yazarlık yapıyorum. Gazetecilik ve yazarlık çok onurlu bir meslektir. Bir gazeteci veya yazar, işini vicdanlı ve dürüst yaparsa halkın sesi olur. Günümüzde artık gazeteci veya yazar öldürülmüyor ve bu çok sevindirici ama hala haberleri yüzünden darp edilen meslektaşlarımız var. Ayrıca önemli araştırmalarım ve kaynaklarım olmadan bugüne kadar hiçbir yazıyı da kaleme almadım. Bacaklarımı da kırsanız yazmaya devam edeceğim...

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