Neslihan Atagül sessizliğini bozdu ilk paylaşımını yaptı. Kadir Doğulu ile el ele yurt dışına çıkmışlardı

Eşi Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında kadınlarla son derece samimi şekilde görüntülenmesine sessiz kalan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile Azerbaycan'a gitti. Güzel oyuncu, günler süren sessizliğini Azerbaycan'dan paylaşım yaparak bozdu.

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, oldukça mutlu bir çift olarak görülürken geçtiğimiz günlerde Doğulu'nun basına yansıyan fotoğrafları ihanet iddialarını gündeme getirdi.

İhanet iddialarını yanıtsız bırakan Neslihan Atagül'ün boşanacağı sanılırken, ünlü çift el ele Azerbaycan'a gitti.

İLK PAYLAŞIM

Günler süren sessizliğini Azerbaycan'dan paylaşım yaparak bozan Neslihan Atagül, ayna karşısında verdiği pozunu siyah beyaz filtre ile paylaştı.

İLK PAYLAŞIM

Günler süren sessizliğini Azerbaycan'dan paylaşım yaparak bozan Neslihan Atagül, ayna karşısında verdiği pozunu siyah beyaz filtre ile paylaştı.