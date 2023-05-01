İhanet sonrası boşanacakları iddia ediliyordu! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’den romantik dans

2016 yılında Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun Çeşme'de gittiği eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri olay oldu.

Çıkan görüntülerin ardından boşanacakları ileri sürülen çift, yaptıkları açıklamada iddiayı yalanlamıştı.

Önceki gün Bakü'ye giden ikilinin ayrılık iddiasına son noktayı koyacak bir videoları ortaya çıktı.

Boşanma iddiasıyla gündemden düşmeyen ikili, Bakü'deki bir restoranda samimi şekilde dans ederken görüntülendi.

Görüntülerde etraftakilere aldırış etmeden dans ettikleri görülen Kadir Doğuluve Neslihan Atagül daha sonra da birbirlerine sarılarak yenine oturuyor.

İkili, bu görüntülerle haklarındaki boşanma iddiasına da son noktayı koymuş oldu.



