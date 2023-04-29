Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu yurt dışına çıktı. İhanet iddiasıyla gündeme gelmişlerdi

Oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılında evlendi.

Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun Çeşme'de ihanet gecesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yaşananlardan sonra Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Doğulu, 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını kesin bir dille yalanlamış, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum'' açıklamasını yapmıştı.

Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak ünlü çiftin ayrılacağını açıklarken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu havalimanında Bakü'ye giderken görüntülendi. Çiftin iddiaları umursamadığı ve gülümsediği de dikkatlerden kaçmadı.

