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Erdoğan’ın danışmanlığından istifa eden Korkmaz Karaca Erdoğan’ın danışmanlığını inkar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığından Sedat Peker’in iddiaları sonrası istifa eden Korkmaz Karaca’dan çarpıcı sözler geldi. Karaca, Erdoğan’ın danışmanı olduğunu inkar etti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 13:55
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Korkmaz Karaca Erdoğan'ın danışmanlığını inkar etti

Erdoğan’ın danışmanlığından istifa eden Korkmaz Karaca Erdoğan’ın danışmanlığını inkar etti
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Sedat Peker'in iddialarında adı geçen eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın şoförü ile eski Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca arasında para trafiği olduğu iddia edildi. Karaca hakkındaki iddiaları yalanladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi olan eski THK Rektörü Ünsal Ban hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma dosyasına MASAK raporu girdi.

Raporda, Ünsal Ban'ın "gizli kasası" olduğu iddia edilen şoförü Ahmet Karakaş'ın banka hesabı üzerinden 2017 yılı sonrasında Korkmaz Karaca'ya bir milyon 917 bin 805 TL gönderdiği bilgisi yer aldı. Ancak bu paranın Karaca'ya neden gönderildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi raporda yer verilmedi.

KORKMAZ KARACA: HARAM YEMEDİK

DW Türkçe'ye konuşan Korkmaz Karaca, MASAK raporuyla tespit edilen para alışverişine ilişkin "Bunlar doğru değil" dedi.

Kendisinin hiçbir zaman Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmadığını, işadamı olduğunu belirten Karaca, Ünsal Ban tarafından kendisine para gönderildiği bilgisini kabul etmedi. Karaca, "Benim tüm ticari faaliyetlerim yasal ve belgeli. Açıklanabilir. Haram yemedik. Benim vermeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık, başım dik. Benim hesabıma gelen bir şey yok" dedi.

İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirten Karaca, "Ünsal Ban'ı çok iyi tanıdığını" savundu, ancak herhangi bir alışverişi veya ticari ilişkisi olmadığında ısrar etti.

Soruşturma kapsamında savcılığın konuya ilişkin çağırması durumunda gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Karaca, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir savcı çağırdığında gitmeyecek bir kişi var mı? Çağırırsa giderim, sorularını yanıtlarım" ifadelerini kullandı.

"Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet Karakaş tarafından size böyle bir para gönderildi mi?" sorusuna ise Korkmaz Karaca, "Allah'a çok şükür haram yemedik. Verilmeyecek tek kuruş hukuksuz işimiz, ilişkimiz yok" yanıtını verdi. Ancak Karaca, Karakaş'tan bu yönde bir para alışverişini yalanlamadı.

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1950
21.01.2023 14:58
Bu muhterem bir zamanlarda Baykal’ın da danışmanlığını yapmıştı, beçerikli, her telden çalıyor, sağı solu yok fırıldakların  
 
Sedat
21.01.2023 14:41
Ne istifası Erdoğan bunu miktir etmiştir.  
 
Baklava çalan çocuğa yıllarca mahkumiyet verilir
21.01.2023 14:41
CB Danışmanıyken milyonları götürdüğü basında yer alan kişilerse hiç birşey olmamış gibi hayatlarına kaldıkları yerden devam ederler. İşte ülke adaletinin geldiği pardon getirildiği nokta tam da bu  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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