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Turhan Çömez belgeleri ve görüntüleri yayınladı. 200 milyonluk arazi hangi milletvekilinin eşinin şoförünün çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru Turhan Çömez, Mengen’de 200 milyon lira değerindeki arazinin bir milletvekilinin danışmanlığını yapan eşinin ve eşinin şoförü tarafından satın alındığını açıklamıştı. Çömez bu satışla ilgili belgeleri ve görüntüleri yayınladı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 19:52
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 19:53
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Erdoğan'ın eski danışmanı Turhan Çömez belgeleri ve görüntüleri yayınladı. 200 milyonluk arazi hangi milletvekilinin eşinin şoförünün çıktı

Turhan Çömez belgeleri ve görüntüleri yayınladı. 200 milyonluk arazi hangi milletvekilinin eşinin şoförünün çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez, katıldığı bir canlı yayında, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş Mengen’de 200 milyon lira değerindeki arazinin bir milletvekilinin aynı zamanda danışmanı olan eşinin ve eşinin şoförü tarafından satın alındığını açıklamıştı.

Turhan Çömez bu iddiasıyla ilgili belgeleri ve arazinin görüntülerini yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çömez; “Kimsesizlerin kimi, Sesiz yığınların sesi olmak için yola çıkmışlardı” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve görüntüler:

Ne olmuştu?

Turhan Çömez söz konusu görüntülerle ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"BİR ŞOFÖR BU ARAZİYİ NASIL SATIN ALINABİLDİ?"

Burası Mengen'de bir yer. 200 dönümlük bir arazi. Söz konusu milletvekilinin danışmanlığını yapan, aynı zamanda kocasının şoförlüğünü yapan bir ismin üzerinde. Onun belgeleri de var. Ben birilerini gönderdim ve o arazinin çekimlerini yaptırdım. İlk defa sizinle paylaşıyorlar. Buranın şu anki değeri 200 milyon lira değerinde. Bu 200 milyon liralık arazinin içerisinde işletmeler var. Devasa restoranlar, sinemalar, gıda şirketleri... Nasıl oldu da bir şoför tarafından satın alınabildi? Bunun vergisi nerede? Bu para nasıl temin edildi? Bunlar son derece vahim şeyler."

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