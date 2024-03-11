Uyan muhalefet uyan…

İsveç’in NATO üyeliğine Türkiye’nin onay vermesi sonucu ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin şu açıklamayı yaptı:

-“Türkiye'ye yönelik 20 milyar dolarlık F-16 satışını destekliyorum. Biden yönetiminden kendilerine söz konusu F-16 satışına ilişkin resmî bildirim geldiğinde bu satışı onaylayacağız…”

27 Ocak’ta yapılan bu açıklamanın üzerinden 44 gün geçti.

Ne Biden’dan Dış İlişkiler Komitesi’ne resmî bildirim yapıldı.

Ne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tepki geldi.

3 yıldır ne Biden Türkiye’ye geldi ne de Erdoğan Amerika’ya gitti.

Sadece uluslararası toplantılarda buluştular.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçim öncesi Amerika, Erdoğan’a yeni bir destek adımı attı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’nın 7-8 Mart 2024 tarihlerinde Vaşington’da düzenlenen yedinci toplantısına başkanlık yaptılar.

Resmî açıklamaya göre;

-“Bakan Fidan ve Bakan Blinken, ortak hedeflerin ilerletilmesi ve ortaya çıkan küresel sınamaların ele alınmasına imkân veren, sonuç odaklı, ileriye dönük, ikili pozitif gündeme bağlılıklarını yinelemişler.”

İnanırsanız…

-“İki Bakan Türkiye-ABD ilişkilerinin bölgesel öncelikler, terörle mücadele, savunma iş birliği, ekonomik büyüme, ticaret, enerji güvenliği ve iklim değişikliği ile insanlar arası bağlar dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirilmesini ele almışlar.”

İnanırsanız…

-“Terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi gerektiğini yinelemişler.”

Türkiye-ABD Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmışlar.

Türk çıkarlarını hedef alan terör örgütü PKK, DHKP-C ve DEAŞ’ı kınadığını yinelemişler.

Türkiye ve ABD, DEAŞ’ın Suriye ve Irak'ta kalıcı olarak yenilgiye uğratılması yönündeki ortak kararlılıklarını yinelemişler.

Afrika ve Orta Asya'da bulunan DAEŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerin oluşturdukları tehdide karşı işbirliğini ele almışlar.”

Biz de bu sözlere inanacağız. Öyle mi?

Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde ve sınırımızda PYD-YPG terör örgütünün “Teröristan” kurma hedefini Erdoğan daha geçenlerde açıklamadı mı?

40 bin TIR ile silah ve milyonlarca dolar yardım yaptığı PKK uzantısı PYD-YPG terör örgütü neden bu resmî açıklamada yok?

Amerika’nın Suriye’den çekilmesi ve Teröristan kurmaması gerektiğini Hakan Fidan neden resmî açıklamaya ekletemiyor?

Çünkü bu görüşmenin temel amacı 31 Mart Yerel seçim öncesi Türk Milletini kandırmayı hedefliyor.

Uyan muhalefet uyan…

Oyun, kumpas ve tuzak çok büyük…