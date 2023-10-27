Huzurlu bir uyku sağlayacak besinler ortaya çıktı. Adeta doğal bir uyku ilacı

İyi ve kaliteli bir uyku, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Uyku süresi yaşa bağlı olarak değişse de genel olarak 7 ila 9 saat arası uyumak önerildi.

Ancak birçok insan uyku kalitesini artırmakta veya yeterli uyku almakta güçlük çeker.

Bazı gıdalar hem genel sağlığa hem de uyku kalitesine katkıda bulunur. Bu yüzden sizin için seçtiğimiz gıdalardan faydalanarak iyi ve kaliteli bir uyku elde edebilirsiniz.

İşte size huzurlu bir uyku sağlayacak gıdalar…

YAĞLI BALIKLAR

Somon, ton balığı, uskumru ve alabalık gibi yağlı balıklar sağlıklı besinlerdir. Bu balıklarda bulunan omega-3 yağ asitleri ve D vitamini, uyku hormonu olan serotoninin üretimini artırır ve uyku kalitesini iyileştirir. Uyku öncesi bir miktar yağlı balık tüketmek, daha çabuk uykuya dalmanıza ve daha derin bir uyku çekmenize yardımcı olabilir. Omega-3 yağ asitleri ayrıca, kalp sağlığını korumak ve beyin fonksiyonlarını geliştirmek gibi faydalar da sağlar.

BADEM

Badem, uyku kalitesini artırmaya yardımcı olan melatonin hormonunun bir kaynağıdır. Melatonin, vücudun iç saatini ayarlayarak uyku zamanının geldiğini beyne bildirir. Magnezyum alımı da uyku kalitesini etkileyen bir faktördür.

Magnezyum eksikliği olan kişilerde uykusuzluk problemi görülebilir. Badem, magnezyum bakımından zengin bir kuruyemiştir ve uykusuzluğu önlemeye katkıda bulunabilir.

Badem ayrıca, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıkların riskini azaltmaya bağlı olan antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücreleri iltihaplanmaya ve hasara karşı korur.

ÇARKIFELEK ÇİÇEĞİ ÇAYI

Çarkıfelek çiçeği çayı; flavonoid adlı antioksidanlardan zengindir. Flavonoidler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

Çarkıfelek çiçeği çayının ayrıca kaygıyı azaltıcı bir etkisi vardır. Bu etki sayesinde uykuyu kolaylaştırabilir.

Bir çalışmada 41 yetişkin 7 gün boyunca uyumadan önce bir fincan çarkıfelek çiçeği çayı içti.

Bu kişilerin çay içtikleri zaman uyku kalitelerinin içmedikleri zamana göre önemli ölçüde daha iyi olduğu tespit edildi.

CEVİZ

Cevizin yağ asidi yapısı, iyi bir uyku için faydalı olabilir. Ceviz, melatonin hormonunun bir kaynağıdır ve bu hormon uyku kalitesini artırabilir.

Ceviz ayrıca, kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığına katkıda bulunabilir.

Uyku öncesi yaklaşık bir avuç ceviz yemek, uykusuzluk sorununu çözmeye yardımcı olabilir.

KİVİ Kivi, uyku döngüsünü düzenlemeye yardımcı olan serotonin hormonunu içerir.

Kivide bulunan C vitamini ve karotenoidler de uykuyu destekleyebilir.

Uyku öncesi 1 veya 2 adet orta boy kivi yemek, daha hızlı uykuya dalmanıza ve daha uzun süre uyumanıza yardımcı olabilir.

UYARI: Alerjisi veya hassasiyeti olan kişilerin, doktor tavsiyesi olmadan tüketmemesi önerilir.

Uyku sorunu devam eden kişilerin bir uzmana başvurması gerekir.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, apigenin adlı bir bileşik içerir ve bu bileşik antioksidan özelliği taşır.

Apigenin, beyinde uykuyu artıran ve uykusuzluğu azaltan reseptörlere bağlanır.

Uyku öncesi papatya çayı içmek, uyku kalitesini yükseltebilir. Bir araştırmada 34 yetişkin 28 gün boyunca günde iki kez 270 miligram papatya özü aldı.

Bu kişilerin papatya özü almadıkları zamana göre 15 dakika daha erken uykuya daldıkları ve gece daha az uyandıkları belirlendi.

Başka bir araştırmada ise 2 hafta boyunca papatya çayı içen kadınların, içmeyenlere göre uyku kalitesinin yükseldiği görüldü.