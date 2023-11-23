Uykusuz sorunu yaşayanlara müjde. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan yorgunluğu ve uykusuzluğu gideren kan otu dikkat çekti.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Uykusuz sorunu yaşayanlara müjde. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

uykusuzluk ve kronik yorgunluğu ise çağımızın sorunu olmayı sürdürüyor.

Sinirleri yatıştırarak yorgunluğu ve uykusuzluğu gideren kan otu dikkat çekti.

UYKUSUZLUK NEDİR?

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur.

Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler.

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KAN OTU NASIL KULLANILIR?

Kan otu, yüksek dozda tüketildiğinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir, fakat doz aşımı hayati tehlike yaratabilir. Bu yüzden, diğer bitkiler gibi, kan otu da mutlaka bir uzmanın kontrolünde kullanılmalıdır. Bu konuda, bitkisel tedavi konusunda uzmanlaşmış kişilerden yardım istenebilir. Kan otu, hamileler, çocuklar ve emziren anneler için uygun bir bitki değildir.

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