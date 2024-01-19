Uzaya gidiyoruz ama...

Türkiye’nin ilk astronotu uzaya gidiyor.

Heyecan ve mutluluk veren bir gelişme bu.

Ama bununla yetinmemek başka yerlere gitmeyi de bilmek gerekiyor.

Örneğin adalete de gidelim.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tartışmasız uygulayalım...

Hâkimler karar verirken “Acaba birileri bundan rahatsız olur da tayinimi çıkarır mı” diye düşünmesin...

Davalar onlarca yıl sürmesin, tutukluluk süreleri makul bir noktaya çekilsin...

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun oluşumu değişsin; Kurul siyasi etkilerden bağımsız şekilde hareket edebilsin...

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Evet, uzaya gidelim ama gerçek demokrasiye de gidelim...

Anayasa’da yer alan barışçıl protesto haklarını kullandıkları için kimse suçlanmasın, cezaevinin yolunu tutmasın...

Gençleri hiçbir şekilde suçlamayalım, potansiyel tehlike olarak algılamayalım. Atatürk’ün Cumhuriyeti siyasilere, bürokratlara, iş adamlarına, yaşlılara filan değil gençlere emanet ettiğini hiç unutmayalım...

Şiddete, teröre, bölücülüğe, hilafete çağrı niteliği taşımayan her türlü görüşün konuşulmasını, yazılmasını, tartışılmasını anlayışla karşılayalım...

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Evet, uzaya gidelim ama uzayın yanı sıra devlet yönetiminde şeffaflaşmaya, israftan kaçınmaya da gidelim...

Liyakate önem vermeye, uzmanlığa saygı göstermeye, torpile-adam kayırmaya son vermeye, yolsuzluklarla mücadeleye de gidelim...