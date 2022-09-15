Uzaylıların tespit edilmesi için güneş teleskop gibi kullanılacak

IndependentTürkçe'den aktarılan bilgilere göre; NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda Slava Turyshev’in yönettiği proje, 2020'de uzay ajansından 2 milyon dolar fon aldığı açıklandı.

Projenin kapsamında yine Turyshev’in formüle edildiği, Güneş Yerçekimi Merceği (SGL) adı verilen teorik bir yöntemi baz alındı. Bilim insanına göre bu yöntem, yaşanabilir ötegezegenleri doğrudan görüntülemenin en iyi yolu olarak saptandı.

Fikrin hayata geçmesi için uzayda kendi kendine montaj edilecek birkaç küçük uydunun yine SGL adı verilen bir noktaya yerleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

SGL noktası Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinin yaklaşık bin katı uzaklıkta olarak açıklandı. Bunun aynı zamanda 44 yıldır uzay yolculuğuna devam ettiği ve Voyager 1 sondasının kat edildiği mesafeden de fazla olarak açıklandı.

Yolculuğun daha kısa sürmesi için lazerli uzay araçlarının geliştirilmesinin gerektiğine dikkat çeken bilim insanları uyduların bir kez SGL noktasına varmasıyla ötegezegen araştırmalarının çok daha kolaylaşacağına ve bu zor görevin bilime büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Bu noktada Güneş'in kütleçekim alanı, ötegezegenin geçişi esnasında yansıttığı ışığı büyük ölçüde büyütecek. Bilim insanları buna kütleçekimsel mercekleme adını veriyor.

Bilim insanı, projenin fizibilitesini değerlendirmek için Kaliforniya merkezli sivil toplum kuruluşu Aerospace Corporation’la birlikte çalıştıklarını belirtti.