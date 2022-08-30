Uzman Diyetisyen açıkladı. Çay ve kahveyle ilgili bilinmeyen detay ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte metabolizmanın ihtiyaçlarının değiştiğini dile getirdi. Gündüz sağlıklı kalmak için beslenme düzeninde dikkat edilmesi gereken püf noktalarının altını çizdi.

“VÜCUDUN SIVI İHTİYACI ASLINDA DAHA DA ARTIYOR”

Diyetisyen Gündüz, yazın vücudun su ihtiyacının da arttığının altını çizerek şunları söyledi:

“Kaybedilen sıvının ve elektrolitlerin dengeye gelmesi için kilogram başına yaklaşık 300 ml su ihtiyacı doğuyor. Su tüketimi konusunda yapılan en büyük hata ise, suyun yerine özellikle çay ve kahve gibi başka sıvılar koymak. Çay ve kahve su ihtiyacını karşılamak yerine vücutta su tutulmasına neden olduğu için vücudun sıvı ihtiyacı aslında daha da artıyor”

“DOLABINIZDA MUTLAKA SEBZE YEMEĞİ BULUNSUN”

Diyetisyen Gündüz, ağır yemeklerin, hem sindirim problemlerine hem de kalp damar hastalıklarına davetiye çıkardığından bahsederek şunları dile getirdi:

“Kızartma ve kavurmalar yerine zeytinyağlı serin ve fit alternatifler seçmeye çalışın. Dolabınızda mevsime uygun mutlaka bir sebze yemeğiniz olsun. Sebze yemeklerine ek alternatif soğuk çorbalar ve tahıllı salatalar da seçebileceğiniz hafif lezzetler arasında”

“ET, TAVUK, BALIK, YUMURTA VE SÜTÜ DIŞARIDA BEKLETMEYİN”

Diyetisyen Gündüz, yaz aylarında artan besin zehirlenmelerine yakalanmamak için çabuk bozulan ve potansiyel riskli besinleri tüketmemek gerektiğini söyledi. Kolaylıkla bozulabilecek et, tavuk, balık, yumurta ve süt gibi besinlerin açıkta bekletilmesinin zehirlenmelere davetiye çıkartacağını anımsattı.

Öte yandan gündüz, asitli içecekler yerine soğutulan bitki çayına maden suyu eklemenin daha doğru olduğunu belirtti.

“MEYVE TÜKETİMİNDE AŞIRIYA KAÇMAYIN”

Diyetisyen Gündüz, “İncir, üzüm, kavun, karpuz derken yazın hem lezzetli hem de glisemik indeksi yüksek meyveler tüm tezgahlarda yerini alıyor. Sağlıklı beslenirken bu meyveleri tüketmek elbette ki yasaklı değil, ancak özellikle diyabet hastalarının meyve seçimlerine ve tükettikleri miktara dikkat etmesinde fayda var. Sağlıklı kişilerin için meyve tüketim miktarının kadınlarda 2, erkeklerde 3 porsiyondur” ifadelerini kullandı.